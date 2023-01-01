В бур'янах. Степан Васильченко (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

«Україна – країна смутку і краси, де найбільше люблять волю і найменше мають її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої, вікової, героїчної боротьби за волю, в результаті якої – велетенське кладовище : високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ, безіменна, невідомо коли і ким складена пісня …» «В бур'янах» – твір Степана Васильченка, в якому розповідається про дитинство Тараса. Відомі факти й документальні дані письменник доповнює щирим громадським почуттям, образним змістом, духом історії. В основі твору – концепція духовного зростання людини, зіткнення обдарованої юної особистості з ворожим соціальним середовищем. Перемагає в цьому протистоянні внутрішня сила простого сина кріпака.



В бур'янах слушать на видеосервисе Wink.