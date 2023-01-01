WinkАудиокнигиВ битве с исходом сомнительным. Джон Стейнбек
В битве с исходом сомнительным. Джон Стейнбек (книга, 1936) слушать онлайн
1936, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература693 мин16+
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Сюжет
Америка 1930-х годов истерзана экономическим кризисом. Тысячи людей, лишившихся крова и работы, готовы трудиться на полях и фруктовых плантациях за самую скудную плату. Однако работодатели продолжают снижать расценки и обращаются с несчастными хуже, чем со скотом. Отчаявшись, сезонники подним�аются на борьбу за справедливость…
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