В битве с исходом сомнительным. Джон Стейнбек
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В битве с исходом сомнительным. Джон Стейнбек

В битве с исходом сомнительным. Джон Стейнбек (книга, 1936) слушать онлайн

1936, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература693 мин16+

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Сюжет

Америка 1930-х годов истерзана экономическим кризисом. Тысячи людей, лишившихся крова и работы, готовы трудиться на полях и фруктовых плантациях за самую скудную плату. Однако работодатели продолжают снижать расценки и обращаются с несчастными хуже, чем со скотом. Отчаявшись, сезонники поднимаются на борьбу за справедливость…

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