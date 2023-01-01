В битве с исходом сомнительным. Джон Стейнбек (книга, 1936) слушать онлайн

Сюжет

Америка 1930-х годов истерзана экономическим кризисом. Тысячи людей, лишившихся крова и работы, готовы трудиться на полях и фруктовых плантациях за самую скудную плату. Однако работодатели продолжают снижать расценки и обращаются с несчастными хуже, чем со скотом. Отчаявшись, сезонники подним�аются на борьбу за справедливость…



В битве с исходом сомнительным слушать на видеосервисе Wink.