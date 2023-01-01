Ужин при свечах. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Костя Брусков встречался с Анной. Однажды на дне рождения ее брата Петра, он познакомился с Мариной. Когда-то Марина и Петр были женаты. Встреча изменила жизнь Кости. Он влюбился и бросил Анну. Но Марина часто говорила о том, что она гораздо старше Кости. Вскоре Костя решил сделать Марине предложение. Он пригласил ее в ресторан. Вместо Марины в ресторан пришел Петр. Он рассказал, что его бывшая жена бросила Костю и уехала. Костя пришел в ярость. Он начал искать встреч с Мариной, чтобы поговорить. Однако она будто испарилась. Зато Костю начали поддерживать и успокаивать Анна с Петром. Как-то Анна рассказала, как Марина насмехалась над Костей. Он разозлился и решил забыть ее. Его отношения с Анной возобновились, и она переехала к нему. Но неожиданный телефонный звонок Марины заставил его задуматься. Они толком не успели поговорить, звонок сорвался, и дозвониться до Марины Костя уже не смог. Костя решил не менять планов. Анна по–прежнему была с ним. Они собирались пожениться. В день свадьбы он ждал машину с невестой, но неожиданно увидел Марину. Она была зла – стоило ей уехать, и Костя забыл про нее. Костя отменил свадьбу, но он все еще не понимал, что же произошло. Правду ему рассказала Анна. Выяснилось, что это они с братом составили план. Оба были обижены тем, что их возлюбленные отказались от них. Петр хотел вернуть Марину, а Анна – Костю. Марине нужно было срочно уехать, она не могла дозвониться до Кости и, не подозревая, что произойдет, попросила Петра сообщить ему об отъезде. Остальное Костя знал: Марины все это время не было в городе, а Анна с Петром упорно пытались убедить его в том, что Марина просто не хочет с ним встречаться. Костя помчался к Марине, но сразу же простить его за быструю измену она не смогла. Марина дала ему надежду, что когда-нибудь их отношения смогут возобновиться.



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