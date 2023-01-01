Ужин при свечах. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Ужин при свечах. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ужин при свечах. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Костя Брусков встречался с Анной. Однажды на дне рождения ее брата Петра, он познакомился с Мариной. Когда-то Марина и Петр были женаты. Встреча изменила жизнь Кости. Он влюбился и бросил Анну. Но Марина часто говорила о том, что она гораздо старше Кости. Вскоре Костя решил сделать Марине предложение. Он пригласил ее в ресторан. Вместо Марины в ресторан пришел Петр. Он рассказал, что его бывшая жена бросила Костю и уехала. Костя пришел в ярость. Он начал искать встреч с Мариной, чтобы поговорить. Однако она будто испарилась. Зато Костю начали поддерживать и успокаивать Анна с Петром. Как-то Анна рассказала, как Марина насмехалась над Костей. Он разозлился и решил забыть ее. Его отношения с Анной возобновились, и она переехала к нему. Но неожиданный телефонный звонок Марины заставил его задуматься. Они толком не успели поговорить, звонок сорвался, и дозвониться до Марины Костя уже не смог. Костя решил не менять планов. Анна по–прежнему была с ним. Они собирались пожениться. В день свадьбы он ждал машину с невестой, но неожиданно увидел Марину. Она была зла – стоило ей уехать, и Костя забыл про нее. Костя отменил свадьбу, но он все еще не понимал, что же произошло. Правду ему рассказала Анна. Выяснилось, что это они с братом составили план. Оба были обижены тем, что их возлюбленные отказались от них. Петр хотел вернуть Марину, а Анна – Костю. Марине нужно было срочно уехать, она не могла дозвониться до Кости и, не подозревая, что произойдет, попросила Петра сообщить ему об отъезде. Остальное Костя знал: Марины все это время не было в городе, а Анна с Петром упорно пытались убедить его в том, что Марина просто не хочет с ним встречаться. Костя помчался к Марине, но сразу же простить его за быструю измену она не смогла. Марина дала ему надежду, что когда-нибудь их отношения смогут возобновиться.

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