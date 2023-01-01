Ужасное преступление и другие рассказы. П. Крушеван (книга, 2020) слушать онлайн

Журналист и общественный деятель Павел Александрович Крушеван получил широкую известность в первую очередь благодаря своим публикациям праворадикального толка и активному участию в движении черносотенцев. На литературное поприще скандальный писатель вступил в 1882 г. романом «Счастливее всех». Жизненные наблюдения автора в годы службы в Западном крае, разъезды по югу России послужили в дальнейшем богатым материалом для произведений уже зрелого писателя. Сборник рассказов «Призраки» и роман «Дело Артабанова» получили положительные отклики читателей и критики. В этом сборнике вас ждет аудиоверсия детективных рассказов писателя, написанных в свойственной ему иронической и саркастической манере. В сборник вошли рассказы: Нашли Не узнали Порывы Ужасное преступление



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