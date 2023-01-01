Уж замуж… второй раз?. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Жених знатен и до неприличия богат. Казалось, живи и радуйся, но…… Не успела я насладиться свободой после долгого мучительного развода, как угодила в другой мир. Кто-то скажет – повезло. Ведь я очутилась в теле красивой девушки и стала супругой весьма привлекательного барона. Но быстро выяснилось, что муж меня не любит и женился по принуждению. Да и я особой страстью к нему не воспылала. А еще непонятный и пугающий магический дар, проклятое сокровище, надоедливый призрак… Что-то забыла? Ах да, один очень вредный приставучий инквизитор всерьез вознамерился упечь меня за решетку до самой смерти. Не слишком ли много напастей на мою несчастную голову? Да только путь домой, похоже, навсегда закрыт. Придется выкручиваться собственными силами, вспомнив опыт выживания в жестоких офисных войнах.



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