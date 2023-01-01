Уйти красиво. Удивительные похоронные обряды разных стран. Кейтлин Даути
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Уйти красиво. Удивительные похоронные обряды разных стран. Кейтлин Даути

Уйти красиво. Удивительные похоронные обряды разных стран. Кейтлин Даути (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Учебная и научная литература308 мин16+

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Сюжет

С самого раннего детства Кейтлин Даути, главу похоронного бюро в Лос-Анджелесе, интересовала тема смерти. А в 22 года она пошла работать в крематорий. Ее первая книга «Когда дым застилает глаза» мгновенно стала бестселлером Amazon. Это был провокационный рассказ молодой изящной женщины о своей странной, но любимой работе. В новой книге автор в свойственной ей ироничной манере рассказывает о своих путешествиях по миру с целью изучения традиций прощания и погребения умерших у разных народов. Вы узнаете как проходит ежегодный праздник Диас де Лос Муэртос, или парад Дня мертвых в Мехико. Что такое «небесное погребение» в Тибете. Зачем в индонезийской Торадже тела умерших хранятся дома от нескольких месяцев до нескольких лет и… почему на Западе организация похорон превратилась в скрытый и весьма прибыльный бизнес?

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