Увлекательная химия (книга, 2020) слушать онлайн

Встречайте: «Увлекательная химия»! В конце этого путешествия дядя кузя и Чевостик проделают на самой обычной кухне несколько химических опытов. Это – очень увлекательное занятие и, хочу особо отметить, совершенно безопасное, так как для опытов выбраны те вещества, которые не могут нанести вред �ребeнку. В частности, даже привычный уксус заменeн лимонным соком, а в качестве индикатора используется… сок краснокочанной капусты.



Увлекательная химия слушать на видеосервисе Wink.