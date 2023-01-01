Увлекательная химия
Wink
Детям
Увлекательная химия

Увлекательная химия (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература68 мин6+

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О книге

Встречайте: «Увлекательная химия»! В конце этого путешествия дядя кузя и Чевостик проделают на самой обычной кухне несколько химических опытов. Это – очень увлекательное занятие и, хочу особо отметить, совершенно безопасное, так как для опытов выбраны те вещества, которые не могут нанести вред ребeнку. В частности, даже привычный уксус заменeн лимонным соком, а в качестве индикатора используется… сок краснокочанной капусты.

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Жанр
Детская литература, Русская литература
Время
68 мин / 01:08

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