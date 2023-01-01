Увлекательная физика
Wink
Детям
Увлекательная физика

Увлекательная физика (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература69 мин6+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Ребят ждeт первое знакомство с необыкновенно интересной и важной наукой – физикой. В увлекательном и весeлом путешествии маленькие слушатели вместе с Чевостиком узнают, почему предметы на Земле падают на пол, а не на потолок, какая сила не даeт лодке утонуть, откуда берeтся эхо, отчего во время грозы гремит гром и как появляется радуга.

Увлекательная физика слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детская литература, Русская литература
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг