Увлекательная физика (книга, 2020) слушать онлайн

Ребят ждeт первое знакомство с необыкновенно интересной и важной наукой – физикой. В увлекательном и весeлом путешествии маленькие слушатели вместе с Чевостиком узнают, почему предметы на Земле падают на пол, а не на потолок, какая сила не даeт лодке утонуть, откуда берeтся эхо, отчего во время грозы гремит гром и как появляется радуга.



Увлекательная физика слушать на видеосервисе Wink.