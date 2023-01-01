Увлечение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Валентина Зорина замужем 18 лет, но ей кажется, что отношения с мужем себя исчерпали. В ее жизни появился Юрий. Валентина не хочет двойной жизни, не хочет обманывать семью и скрывать свой безумный роман, но сделать окончательный выбор между любовником и мужем не может. К тому же она боится травмировать сына. Поначалу Валентина и не подозревала, какие горькие разочарования ей придется пережить. Чтобы разобраться в себе и своих отношениях, Валентина обратилась за помощью к психоаналитику.



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