Увековечено костями. Саймон Бекетт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Очень страшно и невероятно увлекательно! …Разыгравшийся шторм отрезал от мира остров у побережья Шотландии. Остров, на который пришла смерть. Кому принадлежит изуродованное и обгоревшее до полной неузнаваемости тело, случайно обнаруженное отставным детективом Броуди в заброшенном коттедже? Кто и почему совершил это жуткое убийство – и позаботился о том, чтобы никто и никогда не смог опознать останки? Связано ли это убийство с гибелью еще двух человек, жизнь которых унес весьма подозрительный пожар? За дело берется опытный судмедэксперт Дэвид Хантер, приехавший на остров в отпуск. Вместе с Броуди он начинает расследование, а убийца уже замышляет новое преступление… © Simon Beckett, 2007 © Перевод. А. Пичужкина, 2018 © Издание на русском языке AST Publishers, 2018 ©



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