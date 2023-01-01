Уцелеть среди акул, или Уроки выживания в корпоративной среде. Ника Андреева
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Аудиокниги
Уцелеть среди акул, или Уроки выживания в корпоративной среде. Ника Андреева

Уцелеть среди акул, или Уроки выживания в корпоративной среде. Ника Андреева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес120 мин16+

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О книге

В этой Аудио книге в ироничной форме рассказывается о вполне серьезных вещах – о технологиях выживания в компании. «Акулы» – особая порода «корпоративных жителей», способная затеять или спровоцировать множество интриг и конфликтов. Однако трудности адаптации, с которыми сталкивается начинающий менеджер, можно минимизировать, если проявить внимание, наблюдательность и осторожность. Автор аудио книги – молодой менеджер, который, основываясь на собственном опыте выживания в корпоративной среде, подробно описывает уловки и манипуляции, используемые в борьбе за власть и влияние, дает рекомендации по противодействию подобным методам коммуникации, а также анализирует виды деструктивного поведения и их последствия.

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Жанр
Экономика и бизнес
Время
120 мин / 02:00

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