Утро помещика. Лев Толстой (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Девятнадцатилетний князь Нехлюдов после проведенных в деревне летних каникул, решает оставить учебу в университете и посвятить свою жизнь заботе о судьбах крестьян. У молодого помещика составлен целый план действий, а вся жизнь расписана строго по часам, дням и месяцам. К примеру, воскресенье назначено для приема просителей, для обхода хозяйств бедных крестьян и для оказания им помощи. Но, к сожалению, быть внимательным и рачительным хозяином в реальной жизни оказалось не так просто, как представлялось молодому человеку в его смелых мечтах.



Утро помещика слушать на видеосервисе Wink.