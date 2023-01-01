Утро на клипере «Красавец». Константин Станюкович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по рассказу «Утро». Утром на палубе корабля, где шла обычная утренняя уборка и чистка, пронеслась весть, что пропала капитанская собака Дианка… Исполнители: Бездолин, командир клипера “Красавец” – Консовский Алексей; Писаревский, старший офицер – Подгорный Никита; Иванов (Иваныч), боцман – Сергеев Геннадий; Бычков (Кривой), унтер-офицер – Доронин Виталий; Зябликов (Елисей), матрос – Сайфулин Геннадий; Мартын (Мартышка), вестовой командира – Савич Юрий; Шубин, мичман – Бабятинский Валерий; Нельмин, мичман – Езепов Вячеслав; Буров, доктор – Куликов Георгий; Платонов (Платоныч), старший кок – Головин Владимир; 1-й офицер – Садовский Пров; 2-й офицер – Клюев Борис; 3-й офицер – Анисимов Валерий; Никита, рулевой – Ткаченко Валентин; От автора – Балашов Михаил. В массовых сценах заняты артисты московских театров.



Утро на клипере «Красавец» слушать на видеосервисе Wink.