Утренний всадник. Книга 2: Чаша Судеб. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Княжич Светловой хочет навсегда оставить рядом с собой возлюбленную – богиню весны Лелю. Но та вынуждена ускользать от него с каждым поворотом годового круга. Вырвать же ее оттуда невозможно, это означает верную погибель для всего мира. Светловой разыскивает священную Чашу Судеб, надеясь с ее помощью повидаться с Лелей посреди зимы. Долгая и почти безнадежная охота за неуловимой Весной постепенно лишает его рассудка. И Светловой делается легкой добычей для Велы, хозяйки мира мертвых, которой пропажа весны на руку…



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