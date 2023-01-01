Утренний всадник. Книга 1: Янтарные глаза леса. Елизавета Дворецкая
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Утренний всадник. Книга 1: Янтарные глаза леса. Елизавета Дворецкая

Утренний всадник. Книга 1: Янтарные глаза леса. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература552 мин16+

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Сюжет

Княжич Светловой был так красив, добр и чистосердечен, что пришелся по нраву даже самой Леле, богине-весне. Но богиня не может любить, как смертная. С первым летним днем она покидает своего избранника, и почти год, до новой весны, ему предстоит ожидание встречи с ней. Тоскующий по своей возлюбленной жених становится орудием в руках Велы, Хозяйки Подземной Воды. От нее Светловой научится тому, чего ему лучше бы и не знать: как задержать Лелю на земле, чтобы весна не сменялась летом.

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