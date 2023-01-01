Утренние пробежки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

43-летняя Елена Панина вступает в конфликт со своим сыном и его женой-студенткой. Молодые супруги считают, что Елена должна посвящать все свое время маленькому внуку. Она отказывается это делать, заявляя, что у нее ответственная работа. Помимо прочего, незамужняя Елена еще надеется обрести свое женское счастье. Стремясь выглядеть молодо и привлекательно, она каждое утро занимается оздоровительным бегом. Однажды Елена встречает на беговой дорожке обаятельного 48-летнего Вениамина. Между ними завязываются близкие отношения, но мать Вениамина, Муза Александровна, враждебно относится к Елене – она видит в ней лишь недобросовестного инженера, которая отказывала ей в починке неисправной батареи. Вдобавок, невестка Елены уходит из дома, и сын Саша обвиняет свою мать в развале семьи… Елена хоронит надежды на личное счастье. Она возвращает невестку, обещая уйти с работы и сидеть с внуком. Столкнувшись с недоброжелательностью матери своего жениха, Елена теперь понимает, как она была несправедлива к невестке. Елена внушает себе, что ее удел – быть хорошей бабушкой и свекровью. Но Вениамин убеждает Елену в своей любви, делает ей предложение и решительно ведет к себе домой. Там, в присутствии Музы Александровны, ей становится плохо, и мать Вениамина догадывается, что Елена беременна. Муза так счастлива, что готова нянчиться не только со своим внуком, но и с внуком Елены.



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