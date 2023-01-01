Устойчивый мозг. Как сохранить мозг продуктивным в любом возрасте. Санджай Гупта. Ключевые идеи книги
Wink
Аудиокниги
Устойчивый мозг. Как сохранить мозг продуктивным в любом возрасте. Санджай Гупта. Ключевые идеи книги

Устойчивый мозг. Как сохранить мозг продуктивным в любом возрасте. Санджай Гупта. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие52 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Понимание факторов риска развития болезни Альцгеймера необходимо для того, чтобы здраво оценивать свои шансы на здоровое долголетие и постараться их увеличить. Делать ли анализы для выявления предрасположенности, каждый решает сам, но всем стоит позаботиться о здоровье своего мозга и задуматься о том, как правильно распорядиться отведенным временем. Одними кроссвордами делу не поможешь; для увеличения запаса прочности мозга нужна физическая и умственная активность, полноценный сон, осмысленное питание и общение с людьми. Программа действий на 12 недель поможет в любом возрасте улучшить работу мозга.

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Жанр
Саморазвитие, Нон-фикшн, Психология, Медицина, здоровье, красота
Время
52 мин / 00:52

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