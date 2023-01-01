Устойчивы к будущему. 9 правил для людей в эпоху машин. Кевин Руз. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Одни говорят, что в ближайшем будущем работу у людей отнимут машины. Другие утверждают, что опасаться нечего: роботы возьмут на себя рутинный труд и с помощью компьютерных алгоритмов сделают повседневную жизнь в сто раз комфортнее, чем сегодня. Правда, как обычно, посередине: машины в самом деле изменят повседневность, но это чревато немалыми проблемами. Дело, однако, не за роботами, а за нами, утверждает Кевин Руз и предлагает простые правила работы и жизни, которые позволят не только «остаться при своих», но и преуспеть в таком непредсказуемом будущем.



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