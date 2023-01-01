Устойчивое инвестирование. Герман Бриль, Георг Келл, Андреас Раше. Ключевые идеи книги
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Устойчивое инвестирование. Герман Бриль, Георг Келл, Андреас Раше. Ключевые идеи книги

Устойчивое инвестирование. Герман Бриль, Георг Келл, Андреас Раше. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература31 мин16+

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О книге

Наша жизнь стремительно меняется вместе с нашими представлениями об экономике, бизнесе, экологии и социальном устройстве. Мы знаем, чем грозит планете глобальное потепление, но продолжаем вырубать леса, засорять воздух, почву и водоемы отходами производства и своей жизнедеятельности. Осознаем, что тотальная автоматизация в скором времени приведет к массовой безработице, но не создаем новые сферы деятельности и рабочие места. Однако построить действительно светлое будущее для наших детей и внуков мы можем, если уже сейчас будем следовать принципам устойчивого развития – заботясь об окружающей среде и социальной сфере, а также управляя бизнесом прозрачно и экологично, инвестируя лишь в устойчивые компании. Как это сделать, рассказали ведущие мировые эксперты в книге «Устойчивое инвестирование»

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Жанр
Экономика и бизнес, Зарубежная литература
Время
31 мин / 00:31

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