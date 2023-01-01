Успешность = дееспособность. Александр Шевцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из главных причин, почему мы терпим в жизни неудачи, – то, что мы просто не начинаем действовать. Причин может быть несколько: нет знаний, нет веры в себя, или нам просто не хватает силы. В этой книге профессионального психолога с многолетним опытом прикладной работы проф. Александра Шевцо�ва вы найдете ответы на вопросы, почему одни люди успешны, а другие – нет, и что может обеспечить удачу в жизни. Для всех, кто интересуется самопознанием и саморазвитием.



Успешность = дееспособность слушать на видеосервисе Wink.