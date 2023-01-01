Услышать и понять. Майкл Соренсен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как научиться слушать людей и улучшить благодаря этому все сферы своей жизни. Эта книга не об активном слушании. Автор Майкл Соренсен предлагает эффективный и доступный способ признания эмоций собеседника – валидацию. Он проанализировал тысячи успешных практик и свел их к четырем простым шагам. Каждый из нас не раз делился своими переживаниями, а в ответ в лучшем случае слышал лишь обычное «угу». Между тем о том, чтобы его не только выслушали, а услышали, мечтает каждый человек. Автор просто и доступно рассказывает о базовой потребности принятия и о том, как валидация – навык признания эмоций собеседника – поможет улучшить взаимоотношения. Вы узнаете, какую роль играет эмпатия и эмоциональное понимание, чем валидация отличается от рефлексивного слушания, и освоите простую пошаговую методику валидации. Майкл Соренсен – специалист в области маркетинга днем и увлеченный читатель, исследователь и фанат саморазвития ночью. Он ищет лучшие принципы и практики для обретения насыщенной, приятной и полноценной жизни. Майкл постоянно экспериментирует с новыми идеями, чтобы определить самые эффективные из них. После нескольких лет работы с коучами, психологами и руководителями (а также прочтения множества мудрых книг о личностном росте) он решил поделиться с другими своими находками, знаниями и открытиями.



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