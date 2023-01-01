Ускоряйся! Наука DevOps. Как создавать и масштабировать высокопроизводительные цифровые организации. Николь Форсгрен, Джез Хамбл, Джин Ким. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Любая современная организация — будь то фабрика, производящая конфеты, банк, больница или интернет-магазин — большая цифровая платформа со сложной архитектурой, состоящей из множества собственных и сторонних программных и инфраструктурных решений. Цифровая платформа больше не поддерживает ваш бизнес. Она и есть ваш бизнес. Саммари «Ускоряйся!» рассказывает о возможностях трансформации и ускорения цифрового бизнеса за счет непрерывной доставки, архитектурных решений, бережливого производства и управления и организационной культуры. Применяйте эти возможности в своей организации, ускоряйтесь и опережайте конкурентов!



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