Ущелье дьявола. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярнейшего французского писателя Александра Дюма – отца – «Ущелье дьявола». Возомнив Себя вершителем судеб циничный и самоуверенный Самуил Гельб, решил во что бы то ни стало организовать покушение на самого императора Наполеона. По пути к своей трагической цели он превращается в самого дьявола, предательски и зверски разрушая судьбы своих друзей и их близких. Конец книги трагичен, а история поучительна. Книга прочитана популярным артистом (более 26 ролей в фильмах) и известным актером дубляжа Александром Хошабаевым, на чьем счету дублирование в более, чем 70 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Чужой: Завет» (2017) , «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Кредо убийцы» (2016), «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016), «Довлатов» 2016 и многих других. ©



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