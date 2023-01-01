Уругуру. Алексей Санаев
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Уругуру. Алексей Санаев

Уругуру. Алексей Санаев (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Приключения16+

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О книге

Странная гибель случайного знакомого. Путешествие в самое сердце Африки, череда головоломных загадок, мистические легенды о летающих людях, смертельный риск и неожиданный роман с чернокожей красавицей – даже в самом страшном сне не могло все это присниться преуспевающему московскому топ-менеджеру Алексею Санаеву. Он с головой бросается в водоворот приключений, которые взорвут его узкий корпоративный мир…

Уругуру слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Приключения

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