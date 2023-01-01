WinkАудиокнигиУрожай собрать не просто. Юлия Васильева
Урожай собрать не просто. Юлия Васильева (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези12+
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Сюжет
Немного магии, немного психологии, щепотка шантажа, два стакана самоиронии и ложка оптимизма. Покрыть все толстым слоем смекалки, присыпать трудолюбием, украсить твердостью характера и выпекать на максимальном градусе терпения. Нет, это не рецепт пирога, а руководство по выращиванию сказочн�ого урожая.
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