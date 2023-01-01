Уровень Дельта. Ая эН (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Дельта» – вторая книга в серии «Мутангелы». Что же это такое – школа для особо одаренных мутантов? Блестящее учебное заведение, после которого перед учениками распахнутся все двери, или одна большая пыточная камера? И угораздило же Риза туда попасть! Да еще под видом Дюшки, который так глупо �погиб… или похищен? И что это за странный, удивительный мир, в котором очутилась Варя? Что за нить тянется из ее ладони? Куда она ведет? К концу Земли-11 или к началу нового, никому пока не известного мира?



Уровень Дельта слушать на видеосервисе Wink.