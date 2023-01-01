Уровень Альфа. Ая эН
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Детям
Уровень Альфа. Ая эН

Уровень Альфа. Ая эН (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература570 мин12+

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О книге

Третья книга фантастической саги «Мутангелы» погружает читателей в невообразимый мир ангелов. Именно туда попадает главный герой Дюшка после гибели его родной Земли-11. Дюшка отчаянно пытается спасти своего друга Ризенгри, считая, что всех остальных уже нет в живых. Дюшка, Ризи, да и сами ангелы даже не подозревают о том, что некоторые мутанты спаслись, угодив в другие миры, а Варя Воронина и ее новые друзья-мутангелы прилагают все усилия, чтобы проложить сокращалку из прекрасного Мебиклейна к застывшему навсегда миру мутантов…

Уровень Альфа слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детская литература
Время
570 мин / 09:30

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