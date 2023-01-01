Уровень Альфа. Ая эН (книга, 2020) слушать онлайн

Третья книга фантастической саги «Мутангелы» погружает читателей в невообразимый мир ангелов. Именно туда попадает главный герой Дюшка после гибели его родной Земли-11. Дюшка отчаянно пытается спасти своего друга Ризенгри, считая, что всех остальных уже нет в живых. Дюшка, Ризи, да и сами ангелы даже не подозревают о том, что некоторые мутанты спаслись, угодив в другие миры, а Варя Воронина и ее новые друзья-мутангелы прилагают все усилия, чтобы проложить сокращалку из прекрасного Мебиклейна к застывшему навсегда миру мутантов…



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