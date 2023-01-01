Уроки судьбы в вопросах и ответах. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге собраны ответы на вопросы читателей, которые обратились с просьбой помочь им понять причины происходящих в их жизни событий. Понятно, что люди обращаются с вопросами только тогда, когда жизнь складывается не так, как им хотелось бы. Все вопросы распределены по нескольким наиболее востребованным темам, а именно: как решить проблемы с собой, как объяснить странные отношения между мужчиной и женщиной, как избавиться от болезней, откуда берутся проблемы в бизнесе и с деньгами и так далее. Соответственно, разделы книги будут посвящены именно этим темам. Книгу можно много раз перечитывать, дарить знакомым, испытывающим очередные проблемы и желающим еще раз наступить на те грабли, на которые до них наступили миллионы других людей.



Уроки судьбы в вопросах и ответах слушать на видеосервисе Wink.