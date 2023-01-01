Уроки русского. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

20-летний Петр Симуков со всем пылом юности влюбился в свою репетиторшу по русскому языку – 34-летнюю Татьяну. Татьяна отвергла домогательства великовозрастного ученика. Но Петя отступать не собирался. Он стал следить за Татьяной и вскоре выяснил, что она встречается со своим женатым начальником. В минуту отчаяния Петр попытался шантажировать этой информацией Татьяну, однако результата не достиг. Тогда он решил вызвать у Татьяны ревность и привлек для этой цели свою близкую подругу детства Лену. И вновь неудача. Случайная связь с 35-летней Марией дала Петру, как ему казалось, бесценный опыт завоевания взрослой женщины. Он тут же применил его на Татьяне, но в очередной раз был осмеян. Петя совсем разуверился в себе. Оказавшись наедине с влюбленной в него Леной, Петя позволил себе перейти грань дружеских отношений. И тут же забыл об этом «приключении», так как ему, наконец-то, повезло! Поссорившись со своим возлюбленным, Татьяна ответила ему взаимностью. Однако вскоре радость победы сменилась отчаянием. Татьяна призналась Пете, что с ее стороны все произошло случайно. Она тут же прекратила и репетиторство, и личные отношения. С горя Петя напился и, потеряв координацию, вывалился из окна. К счастью, он почти не пострадал. Но это потрясение и беседы с соседом по палате дедом Семеном помогли ему осознать: в любви, как и в жизни, нужно не брать, а отдавать. Личное счастье строится прежде всего на взаимных чувствах и общности интересов, а не на одностороннем роковом влечении. Навестив Петю в больнице, Татьяна рассказала ему, что Лена, которая круглосуточно дежурит в больничном коридоре у палаты Петра, беременна. Узнав, что у него будет ребенок, Петя понял, почему ему судьба подарила фактически второе рождение. Понял, что нужен ребенку, что давно уже на самом деле влюблен в Лену. И приложил все силы, чтобы Лена простила его.



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