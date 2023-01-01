Уроки истории. Уилл Дюрант,Ариэль Дюрант (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Собрание эссе двух выдающихся мыслителей нашего времени, охватывающее более 5000 лет истории человечества. Первый урок, который биология преподносит истории, заключается в следующем: жизнь – это соревнование, то есть всеобщая ревность по отношению к жизненно важным ресурсам.



Уроки истории слушать на видеосервисе Wink.