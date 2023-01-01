WinkАудиокнигиУроки истории. Уилл Дюрант,Ариэль Дюрант
Уроки истории. Уилл Дюрант,Ариэль Дюрант (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература264 мин16+
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Сюжет
Собрание эссе двух выдающихся мыслителей нашего времени, охватывающее более 5000 лет истории человечества. Первый урок, который биология преподносит истории, заключается в следующем: жизнь – это соревнование, то есть всеобщая ревность по отношению к жизненно важным ресурсам.
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