WinkАудиокнигиуРОК литературы. О загадочных происшествиях, о фантастических приключениях и о неземных существах. Коллектив авторов
уРОК литературы. О загадочных происшествиях, о фантастических приключениях и о неземных существах. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика246 мин12+
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Сюжет
Удивительный Армен Григорян, солист группы «Крематорий», человек-легенда, рок-гуру уже нескольких поколений слушателей, а в миру потрясающе обаятельный, артистичный и открытый человек, прочитал сборник фантастических рассказов «уРОК литературы. О загадочных происшествиях, о фантастических приключениях и о неземных существах» столь харизматично, что в гоголевский «Нос» добавилась еще толика бурлеска, а рассказ «Елеазар» Леонида Андреева звучит почти евангельским откровением. Николай Гоголь Нос Леонид Андреев Елеазар Александр Куприн Жидкое солнце Александр Грин Редкий фотографический аппарат
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