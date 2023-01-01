уРОК литературы. О волшебных мирах, о сказочных существах и о других детских радостях. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Молодая мама, а по совместительству талантливая певица и композитор Юта читала детские рассказы, «О волшебных мирах, о сказочных существах и о других детских радостях». И ее исполнение «Городка в табакерке» Одоевского, «Черной курицы» Погорельского, сказок Льва Николаевича Толстого вызывает в памяти записи этих произведений со старых пластинок, которые в совсем уж далеком детстве слушали мы сами. Антоний Погорельский Черная курица, или Подземные жители Владимир Одоевский Городок в табакерке Всеволод Гаршин Attalea princeps Антон Чехов Каштанка Лев Толстой Работник Емельян и пустой барабан Лев Толстой Праведный судья



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