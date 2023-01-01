WinkАудиокнигиуРОК литературы. О скандалах, о семейных драмах и о разбитых сердцах. Коллектив авторов
уРОК литературы. О скандалах, о семейных драмах и о разбитых сердцах. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика332 мин12+
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Сюжет
Сборник семейных драм «О скандалах, о семейных драмах и о разбитых сердцах», записан, как это ни странно, с чрезвычайно веселым и светлым человеком, солистом группы «Ундервуд» Максимом Кучеренко. Благодаря легкости и театральному таланту которого трагические, а в какой-то степени даже мрачные тексты, как то «Крейцерова соната» Толстого или «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, начинают звучать уже не столь пессимистично, а скорее просто поучительно. Николай Лесков Леди Макбет Мценского уезда Лев Толстой Крейцерова соната Антон Чехов Анна на шее
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