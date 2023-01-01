уРОК литературы. О призраках, о вампирах и о прочей нечисти. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главный панк-рокер России, Александр «Чача» Иванов был первым, кто откликнулся, кто рискнул и влился в проект «уРОКи литературы». Ему достался «самый страшный» тематический сборник, сборник готических рассказов «О призраках, о вампирах и о прочей нечисти». Невероятный голос Саши, его фирменн�ая хрипотца как-то по-особенному заставили звучать произведения Гоголя, Тургенева, Куприна. Николай Гоголь Портрет Алексей Толстой Семья вурдалака Иван Тургенев После смерти (Клара Милич) Александр Куприн Серебряный волк



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