WinkАудиокнигиуРОК литературы. О первой любви, о второй любви и о любовях последующих. Коллектив авторов
уРОК литературы. О первой любви, о второй любви и о любовях последующих. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика319 мин12+
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Сюжет
Героям-романтикам, современным трубадурам братьям Кристовским из группы «Uma2rman» достались, конечно, любовные рассказы, это «О первой любви, о второй любви и о любовях последующих», который прочитан ими с потрясающей легкостью и искренностью. Иван Тургенев Первая любовь Александр Куприн Олеся Лев Толстой После бала Леонид Андреев Два письма
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