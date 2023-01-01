уРОК литературы. О первой любви, о второй любви и о любовях последующих. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Героям-романтикам, современным трубадурам братьям Кристовским из группы «Uma2rman» достались, конечно, любовные рассказы, это «О первой любви, о второй любви и о любовях последующих», который прочитан ими с потрясающей легкостью и искренностью. Иван Тургенев Первая любовь Александр Куприн Олеся Лев Толстой После бала Леонид Андреев Два письма



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