Уркварт Ройхо. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя фантаста Василия Сахарова «Уркварт Ройхо» – первую в серии «Империя Оствер». Книга озвучена популярным артистом, актером дубляжа и режиссером Сергеем Горбуновым. Разум и душа нашего современника, обычного рядового солдата Вооруженных сил Российской Федерации Лeхи Киреева, оказываются в теле умирающего юноши-аристократа в реальности, где правят Меч и Магия. Землянин – не герой, не прогрессор, не Избранный и не имеет особых преимуществ перед людьми мира Кама-Нио, кроме одного – он быстрее соображает и прекрасно адаптируется в новой обстановке. Не пытаясь переделать или что-то кардинально изменить в окружившем его мироустройстве, он вживается в непривычное для себя общество, обретает врагов, друзей и покровителей, стремится постичь нечто новое, узнать секреты древних имперцев и стать человеком, который может самостоятельно определять свою судьбу. Дуэли. Драки. Живые мертвецы. Мутанты. Война. Всe это будет. Но для кого-то это приключения, а для обновлeнного имперского графа Уркварта Ройхо, в прошлом типичного обывателя, неотъемлемая часть жизни, которую он хотел бы прожить по собственному разумению… Добро пожаловать в империю Оствер, огромное государство на трeх материках, которое находится в упадке и где не всe так просто, как может показаться вначале, а люди и нелюди, при всех их различиях и многообразии, так похожи на нас с вами! ©



Уркварт Ройхо слушать на видеосервисе Wink.