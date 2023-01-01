Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Александр Волков (книга, 2021) слушать онлайн

Герои этой сказочной повести – девочка Элли и ее друзья, с которыми читатели впервые встретились в книге «Волшебник Изумрудного города»,– освобождают жителей Волшебной страны от власти злобного и сварливого Урфина Джюса и его деревянных солдат, которых он делал в своей столярной мастерской.



Урфин Джюс и его деревянные солдаты слушать на видеосервисе Wink.