Urban Express. Кьелл Нордстрем,Пер Шлингман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – манифест урбанизации, которая подчинила себе и фанки-бизнес, и караоке-капитализм. Уже совсем скоро две трети населения Земли будет жить в городах, а вместо 219 стран формировать мировую экономику и политику будут 600 мегаполисов. Известный экономист Кьелл Нордстрем и один из выдающихся лекторов Швеции экс-политик Пер Шлингман заявляют: национальных государств скоро не будет. Они рассказывают о последствиях «интернетофикации», ценности диких знаний (тех, которые невозможно оцифровать) и каминг-ауте женщин, которые все активнее отстаивают свое место под солнцем: сегодня – образование, завтра – деньги и власть. В своей книге об экспрессе урбанизации, на котором уже несутся все страны, авторы прокладывают маршрут для тех, кто хочет ориентироваться в непредсказуемом будущем.



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