WinkАудиокниги#UPшифтинг. Пошаговое руководство по изменению жизни для тех, кто потерял себя в рутине. Юрий Зачек
#UPшифтинг. Пошаговое руководство по изменению жизни для тех, кто потерял себя в рутине. Юрий Зачек (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология528 мин18+
Сюжет
Эта откровенная книга про переоценку жизненных ценностей и про то, как обычный представитель среднего класса может поменять себя, своe отношение к миру, свою профессию и всю свою жизнь. Как из корпоративного работника, живущего без радости, без цели и смысла, можно превратиться в человека, нашедшего дело своей мечты и мотивацию, чтобы развиваться и двигаться вперeд. Эта книга про смелость менять свою жизнь. Она содержит много практических упражнений, позволяющих начать процесс изменений.
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