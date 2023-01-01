Управляя кризисом. Как выращивать успешные компании. Дмитрий Симоненко. Ключевые идеи книги
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Управляя кризисом. Как выращивать успешные компании. Дмитрий Симоненко. Ключевые идеи книги

Управляя кризисом. Как выращивать успешные компании. Дмитрий Симоненко. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн39 мин16+

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Сюжет

Сделать кризис точкой роста — этим навыком обладают самые успешные компании и предприниматели. Дмитрий Симоненко — один из них. К 30 годам он создал стартап, оцененный в $40 млн, затем потерял выгодную сделку и начал все заново, основав еще несколько лидирующих в своей области компаний. В книге «Управляя кризисом. Как выращивать успешные компании» Дмитрий щедро поделился с читателями главными уроками, которые он извлек из одержанных им побед и совершенных ошибок, и объяснил, как ему удалось превратить неудачи в мощные стимулы развития. На примере своих проектов автор рассказывает о том, как сформировать команду мечты, как вовремя и в нужном объеме привлекать инвестиции, как грамотно пользоваться своим конкурентным преимуществом, в правильный момент отходить от дел, и о многих других важных нюансах бизнеса.

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