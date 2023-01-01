Управляй возрастом: живи дольше, зарабатывай больше. Анастасия Пономаренко,Семен Лавриненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внутренне зрелый человек понимает, что ощущение молодости тесно связано с биологическим, психологическим и социальным возрастом. Профессиональная занятость часто выходит на первое место, поэтому вы можете начать сразу с третьей книги психолога Анастасии Пономаренко и врача Семeна Лавриненко, а уже позже прочитать «Измени свой биологический возраст» и «40 лет – время желаний». В книге развенчивается несколько устойчивых мифов: что трудно найти работу, если тебе не 25, что в кризис в первую очередь увольняют людей предпенсионного возраста. Все совсем не так. Вы с удивлением раскроете в себе достоинства, очень привлекательные для работодателя. В книге даны 15 простых правил для того, чтобы зарабатывать больше и создать подушку безопасности. Управляй возрастом, будь успешным и молодым всегда!



Управляй возрастом: живи дольше, зарабатывай больше слушать на видеосервисе Wink.