Управляй своим Т. Полное руководство по повышению уровня тестостерона. Кристофер Уокер, Али Куоппала. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Управляй своим Т.» — руководство по естественной оптимизации гормонального фона в мужском организме. Ее составили постоянные авторы популярного сайта AnabolicMen.com, посвященного мужскому здоровью. В течение пяти лет методика, изложенная в книге, помогла сотням тысяч мужчин восстановить свой гормональный баланс и улучшить качество жизни. Здесь собраны ясные сведения о работе эндокринной системы: гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. Вы узнаете, какие повседневные привычки и натуральные биодобавки способствуют повышению выработки мужских гормонов и одновременно снижают уровень стресса. Методика будет полезна, если вам нужно оптимизировать уровень тестостерона, привести в норму эстроген, контролировать кортизол и восстановиться после болезни или серьезных нагрузок.



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