Управляй своим Т. Полное руководство по повышению уровня тестостерона. Кристофер Уокер, Али Куоппала. Ключевые идеи книги.
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Управляй своим Т. Полное руководство по повышению уровня тестостерона. Кристофер Уокер, Али Куоппала. Ключевые идеи книги.

Управляй своим Т. Полное руководство по повышению уровня тестостерона. Кристофер Уокер, Али Куоппала. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота33 мин16+

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Сюжет

Книга «Управляй своим Т.» — руководство по естественной оптимизации гормонального фона в мужском организме. Ее составили постоянные авторы популярного сайта AnabolicMen.com, посвященного мужскому здоровью. В течение пяти лет методика, изложенная в книге, помогла сотням тысяч мужчин восстановить свой гормональный баланс и улучшить качество жизни. Здесь собраны ясные сведения о работе эндокринной системы: гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. Вы узнаете, какие повседневные привычки и натуральные биодобавки способствуют повышению выработки мужских гормонов и одновременно снижают уровень стресса. Методика будет полезна, если вам нужно оптимизировать уровень тестостерона, привести в норму эстроген, контролировать кортизол и восстановиться после болезни или серьезных нагрузок.

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