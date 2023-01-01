Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 часов в неделю. Дэвид Льюис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге книге рассматриваются два главных врага делового человека – стресс и дефицит времени. Автор предлагает апробированную методи¬ку, использование которой повышает самоорганизацию, способствует появлению свободного времени, снимает прессинг, вызванный его дефицитом, и тем самым �помогает избежать стрессовых ситуаций. Аудионига насыщена множеством примеров из практики.



Управление стрессом слушать на видеосервисе Wink.