WinkАудиокнигиУправление стрессом. Как найти дополнительные 10 часов в неделю. Дэвид Льюис
Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 часов в неделю. Дэвид Льюис (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие377 мин12+
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Сюжет
В аудиокниге книге рассматриваются два главных врага делового человека – стресс и дефицит времени. Автор предлагает апробированную методи¬ку, использование которой повышает самоорганизацию, способствует появлению свободного времени, снимает прессинг, вызванный его дефицитом, и тем самым �помогает избежать стрессовых ситуаций. Аудионига насыщена множеством примеров из практики.
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