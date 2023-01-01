Управление стрессом. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вас преследует постоянная нехватка времени и конфликты на работе? Вы стали тревожным и раздражительным, страдаете головными болями? Испытываете трудности в общении с людьми? В Вашей жизни наступил кризис, Вы пережили смерть близкого человека, развод, потеряли работу? Известный врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, автор множества книг по психологии Игорь Вагин предлагает эффективные психотерапевтические методики для борьбы со стрессом. Специальные экспресс-техники помогут Вам научиться контролировать эмоции, преодолеть страх и хроническую тревогу, приобрести уверенность и повысить самооценку, побороть чувство вины и избавиться от стыдливости, управлять гневом, справиться с обидами.



Управление стрессом слушать на видеосервисе Wink.