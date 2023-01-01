Управление по Макиавелли (первая часть). Владимир Тарасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Никколо Макиавелли, великий социальный технолог, живший на рубеже XV–XVI веков, оставил нам бесценное наследие по управлению крупными социальными системами, которое и по сей день актуальнее, информативнее и полезнее большинства современных книг по менеджменту. Многие знают о Макиавелли и о его трудах только понаслышке дилетанты представляют его апологетом цинизма и зла. Уникальный авторский аудиокурс Владимира Тарасова, одного из самых популярных российских бизнес-тренеров, разработчика оригинальных методик подготовки менеджеров и автора бестселлеров «Искусство управленческой борьбы» и «Книга для героев», ставших классикой деловой литературы, позволит слушателем заново открыть для себя наследие Макиавелли, овладеть его управленческими технологиями, научиться находить в его текстах полезные для себя мысли и приемы. Подробно рассматриваются более ста управленческих приемов и принципов Макиавелли, адаптированных Владимиром Тарасовым к современным условиям, в том числе: идеологические и политические методы управления корпорацией: за что восхваляют и порицают, любят и ненавидят, боятся и игнорируют, уважают и презирают руководителя центры влияния и «народ» в корпорации: социальная база руководителя блоки, союзы и аутсорсинг, союзнические и наемные «войска» корпорации «ближний круг», «старая гвардия», команда и «армия» в организации различие этики первого руководителя и этики персонала любовь и страх как базовые механизмы управления стратегия проявления необходимой жестокост...Слушайте книгу.



Управление по Макиавелли (первая часть) слушать на видеосервисе Wink.