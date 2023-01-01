Управление по Макиавелли (первая часть). Владимир Тарасов (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Никколо Макиавелли, великий социальный технолог, живший на рубеже XV–XVI веков, оставил нам бесценное наследие по управлению крупными социальными системами, которое и по сей день актуальнее, информативнее и полезнее большинства современных книг по менеджменту. Многие знают о Макиавелли и о его трудах только понаслышке дилетанты представляют его апологетом цинизма и зла. Уникальный авторский аудиокурс Владимира Тарасова, одного из самых популярных российских бизнес-тренеров, разработчика оригинальных методик подготовки менеджеров и автора бестселлеров «Искусство управленческой борьбы» и «Книга для героев», ставших классикой деловой литературы, позволит слушателем заново открыть для себя наследие Макиавелли, овладеть его управленческими технологиями, научиться находить в его текстах полезные для себя мысли и приемы. Подробно рассматриваются более ста управленческих приемов и принципов Макиавелли, адаптированных Владимиром Тарасовым к современным условиям, в том числе: идеологические и политические методы управления корпорацией: за что восхваляют и порицают, любят и ненавидят, боятся и игнорируют, уважают и презирают руководителя центры влияния и «народ» в корпорации: социальная база руководителя блоки, союзы и аутсорсинг, союзнические и наемные «войска» корпорации «ближний круг», «старая гвардия», команда и «армия» в организации различие этики первого руководителя и этики персонала любовь и страх как базовые механизмы управления стратегия проявления необходимой жестокост...Слушайте книгу.
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