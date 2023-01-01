Управление ключевыми клиентами. Эффективное сотрудничество, стратегическое партнерство и рост продаж. Стефан Шиффман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как создать и сохранить прочные взаимоотношения с важнейшими клиентами? Как увеличить продажи? Книга ведущего корпоративного тренера США по продажам Стивена Шиффмана знакомит с успешной методикой продаж при обдуманном риске и внесении свежей струи в отношения с ключевыми клиентами. Он также предлагает технику создания ключевых стратегических связей с компаниями-клиентами. Настоящая книга поможет читателю: • установить контакты и завоевать доверие влиятельных лиц • разработать план роста продаж для ключевых клиентов • сформировать план развития сети контактов внутри компании-клиента. Проверенные на практике советы автора нацелены на расширение бизнеса и достижение небывалых результатов! Книга предназначена для специалистов в области продаж.



Управление ключевыми клиентами слушать на видеосервисе Wink.