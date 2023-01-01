Управление изменениями. Российская практика. Часть 1. Андрей Ващенко (книга, 2020) слушать онлайн

Предлагаемая Вашему вниманию серия аудиокниг Андрея Ващенко «Управление изменениями» является практической выжимкой из личного управленческого опыта автора. Андрей Анатольевич в своей непринуждeнной манере, оперируя примерами из собственной практики, рассказывает о том, почему в России сущ�ествует тотальное сопротивление к любым изменениям на всех уровнях управления, и неважно, что это за изменения – хорошие или плохие, нужные или формальные. Без лишнего пафоса он раскрывает саму суть управления изменениями, отвечает на вопросы аудитории и, конечно же, делает небольшие отступления, чтобы пояснить сопутствующие вопросы.



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