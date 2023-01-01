Управление бизнесом по методикам спецназа. Советы снайпера, ставшего генеральным директором. Джон Манн,Брэндон Уэбб (книга, 2020) слушать онлайн

Вас может удивить, что бывший снайпер подразделения «морских котиков» написал бизнес-книгу. Но в этом нет ничего странного. Бойцы отрядов особого назначения обладают навыками, которые, во-первых, помогают им успешно справляться с заданием, а во-вторых, чрезвычайно эффективны не только на войне, но и в бизнесе. Спецназовцев безжалостно тренируют, чтобы они научились приспосабливаться, могли решать проблемы нестандартно и при любых обстоятельствах. Брэндон Уэбб успешно применил опыт, полученный за время службы в ВМС США, когда создавал собственную медиасеть Hurricane Group, Inc. В своей книге он рассказывает об уроках, которые получил за время военной службы и которые помогут любому предпринимателю стать «спецназовцем от бизнеса». Почему книга достойна прочтения – В книге автор объясняет, почему совершенство имеет значение для ведения бизнеса, а правильно подобранный коллектив важнее бизнес-плана в чем разница между боссом и руководителем и в чем сила провалов и неудач. – В приложении вы найдете «семь принципов успешных предпринимателей» от Брэндона Уэбба – те навыки и опыт, которые он получил за время службы в ВМС США и успешно использовал в своем бизнесе. – Книга проиллюстрирована оригинальными историями успеха предпринимателей и руководителей, которые создавали свой бизнес с нуля, реорганизовывали имеющийся или завоевывали новые рынки. Вы познакомитесь с основателем сети магазинчиков по продаже замороженных йогуртов 16Handles – предпринимателем, который придумал рассылать п...Слушайте книгу.



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