Управление бизнесом по методикам спецназа. Советы снайпера, ставшего генеральным директором. Джон Манн,Брэндон Уэбб
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Управление бизнесом по методикам спецназа. Советы снайпера, ставшего генеральным директором. Джон Манн,Брэндон Уэбб

Управление бизнесом по методикам спецназа. Советы снайпера, ставшего генеральным директором. Джон Манн,Брэндон Уэбб (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература445 мин12+

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О книге

Вас может удивить, что бывший снайпер подразделения «морских котиков» написал бизнес-книгу. Но в этом нет ничего странного. Бойцы отрядов особого назначения обладают навыками, которые, во-первых, помогают им успешно справляться с заданием, а во-вторых, чрезвычайно эффективны не только на войне, но и в бизнесе. Спецназовцев безжалостно тренируют, чтобы они научились приспосабливаться, могли решать проблемы нестандартно и при любых обстоятельствах. Брэндон Уэбб успешно применил опыт, полученный за время службы в ВМС США, когда создавал собственную медиасеть Hurricane Group, Inc. В своей книге он рассказывает об уроках, которые получил за время военной службы и которые помогут любому предпринимателю стать «спецназовцем от бизнеса». Почему книга достойна прочтения – В книге автор объясняет, почему совершенство имеет значение для ведения бизнеса, а правильно подобранный коллектив важнее бизнес-плана в чем разница между боссом и руководителем и в чем сила провалов и неудач. – В приложении вы найдете «семь принципов успешных предпринимателей» от Брэндона Уэбба – те навыки и опыт, которые он получил за время службы в ВМС США и успешно использовал в своем бизнесе. – Книга проиллюстрирована оригинальными историями успеха предпринимателей и руководителей, которые создавали свой бизнес с нуля, реорганизовывали имеющийся или завоевывали новые рынки. Вы познакомитесь с основателем сети магазинчиков по продаже замороженных йогуртов 16Handles – предпринимателем, который придумал рассылать п...Слушайте книгу.

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Жанр
Экономика и бизнес, Саморазвитие, Зарубежная литература
Время
445 мин / 07:25

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