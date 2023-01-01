Управленческие концепции и бизнес-модели. Пол Хейг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пол Хейг – исследователь рынка с 35-летним стажем. Это дело всей его жизни. Книга «Управленческие концепции и бизнес-модели» – не та, что читается от корки до корки, однако она, как надежный друг, всегда придет на помощь в сложной ситуации. Главы одинаково сбалансированы, некоторые предложенные модели сложны и объемны, другие же не требуют подробных разъяснений. Функциональная таблица в начале книги позволяет быстро найти подходящую модель для решения любой бизнес-проблемы.



Управленческие концепции и бизнес-модели слушать на видеосервисе Wink.