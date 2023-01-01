Уполномоченные: обычные люди, экстраординарные продукты. Марти Каган, Крис Джонс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как создать продукт, который полюбят миллионы? Как найти людей, которые умеют создавать такие продукты? Почему они все еще работают в Google, а не в вашей компании? Нет, Марти Каган и Крис Джонс написали книгу не о том, как переманивать сотрудников из других организаций. Речь идет о том, что создатели прорывных продуктов уже работают рядом с вами. И раскрыть их потенциал легче, чем кажется...Впервые на русском — самый актуальный гид по продакт-менеджменту.



Уполномоченные: обычные люди, экстраординарные продукты слушать на видеосервисе Wink.